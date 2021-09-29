أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية إعادة فتح الحدود الأردنية السورية ‏(مركز حدود جابر)، اعتباراً من اليوم (الأربعاء)، وفق مصفوفة الإجراءات الفنية واللوجستية ‏الخاصة بإعادة فتح هذا المركز أمام حركة الشحن والمسافرين. وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي: إن هذا القرار يأتي لغايات تنشيط الحركة ‏التجارية والسياحية بين البلدين ‏مع مراعاة الإجراءات الأمنية والصحية المطلوبة.وأعلن الأردن عودة شركة الخطوط الملكية الأردنية لتسيير رحلاتها لنقل الركاب بين الأردن وسورية اعتبارا من الثالث من أكتوبر القادم بعد تعليق الرحلات إلى دمشق وحلب في 2012.ولفتت قناة المملكة الأردنية إلى أن الإعلان عن عودة الرحلات الجوية جاء خلال الاجتماعات الوزارية الأردنية السورية الموسعة التي عقدت في العاصمة عمان.