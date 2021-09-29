حذر وزير الري السوداني ياسر عباس من أن تواصل عمليات بناء سد النهضة الإثيوبي في ظل عدم وجود اتفاق قانوني ملزم «يشكل تهديدا مباشرا» لبلاده. وأكد تأثر السودان المباشر جراء قرارات الملء الأحادي للسد للعام الثاني على التوالي.ونقلت وكالة أنباء السودان اليوم (الأربعاء)، عن الوزير خلال لقاء مع السفير الأسترالي المعتمد لدى السودان والمقيم بالقاهرة غلين مايلز قوله: إن الخرطوم تتمسك بالتوصل لاتفاق «قانوني ملزم» لضمان تبادل البيانات والمعلومات، التي تؤمن سلامة سد الروصيرص، وحياة الملايين على ضفاف النيل الأزرق.وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا منذ سنوات دون تحقيق أي نجاح حول حل قضية سد النهضة الإثيوبي، الذي تبلغ تكلفته 5 مليارات دولار بهدف توليد الطاقة الكهرومائية بقدرة كبيرة، بينما تصاعد التوتر حوله في الأشهر الماضية بعد بدء أديس أبابا في مراحل الملء.وتعلق إثيوبيا آمالها في التنمية وتوليد الطاقة على سد النهضة، في حين يشعر السودان بالقلق بشأن تدفق المياه إلى سدوده، وتخشى مصر من أن يؤثر على إمداداتها من المياه.