تستأنف السلطات الأردنية رحلات الطيران المباشرة إلى العاصمة السورية دمشق اعتبارا من 3 أكتوبر القادم، وفقا لبيان رسمي لشركة الطيران الملكية الأردنية بثته قناة المملكة الأردنية بعد 10 سنوات من التعليق.وجاء هذا الإعلان بعد لقاء جمع رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة اليوم (الثلاثاء)، بوفد من حكومة النظام السوري ضم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل، وزير الموارد المائية تمام رعد، وزير الزراعة والإصلاح الزراعي محمد قطنا، ووزير الكهرباء غسان الزامل.وأكد الخصاونة خلال اللقاء الذي حضره عدد من الوزراء الأردنيين، أهمية تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الأردن وسورية في العديد من المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا».ولفت إلى ضرورة أن تترجم اللقاءات والزيارات المتبادلة بين البلدين في الآونة الأخيرة، على صورة مشاريع تعود بالنفع والفائدة على الشعبين الشقيقين، وتسهم في تعزيز أواصر علاقات المحبة والأخوة التاريخية التي تجمع بين الأردن وسورية.وبحث رئيس الوزراء الأردني خلال اللقاء مع الوفد السوري إمكانية تسريع وتيرة نقل الغاز المصري والكهرباء إلى لبنان، من خلال الأردن وسورية عبر تأهيل الشبكة الكهربائية في الأراضي السورية، مؤكدا أن الأردن حريص على دعم وإسناد لبنان في الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها.