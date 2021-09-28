أحبطت السلطات العراقية محاولة تهريب مواد متفجرة من سورية، وتمكنت القوات الأمنية في الفرقة 15 بالجيش من منع محاولة إدخال 18 كيسا زنة 500 كيلوغرام مملؤة بمادة TNT قادمة من سورية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية «واع» عن خلية الإعلام الأمني قولها اليوم (الثلاثاء): إن القوات الأمنية تمكنت من إحباط عملية التهريب بعد حصولها على معلومات استخباراتية دقيقة من جهاز مكافحة الإرهاب، مضيفة: عملية ضبط هذه المواد تمت بعد تشكيل فريق عمل مختص، والمتابعة بواسطة كاميرات حرارية عبر الحدود العراقية السورية.

وأكدت الخلية رصد مجموعة من الأشخاص يستقلون عجلة، وهم يحاولون إدخال هذه المواد المتفجرة، عن طريق قرية (نعيم) المحاذية للشريط الحدودي، مبينة أنهم قاموا بإفراغ الأكياس هناك، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا.