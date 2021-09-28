فيما تؤكد السلطات المحلية سقوط أكثر من 300 صاروخ باليستي منذ بدء الانقلاب على الشرعية في 2014 على محافظة مأرب، أكد مصدر أمني اليوم (الثلاثاء)، سقوط صاورخ باليستي على الأحياء المكتظة بالنازحين في وسط المدينة ما تسبب في حالة هلع وسط المدنيين.

وقال المصدر لـ «عكاظ»، إن الصاروخ سقط في منطقة الجوبة جنوب مدينة مأرب، ولكن لم تحدث أي خسائر بشرية، فيما ذكر مدنيون في منطقة شملان في صنعاء أن الصاروخ أطلق من أحد الجبال المجاورة للحي.

واستنكرت السلطات المحلية في مأرب في بيان لها، الصمت الدولي المطبق إزاء الأعمال الإرهابية التي تمارسها مليشيا الحوثي واستهدافها المتكرر للمدنيين والنازحين بالمخيمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وطالبت المجتمع الدولي والمبعوثين الأممي والأمريكي إلى اليمن، بإدانة الهجمات الإرهابية ضد المدنيين والنازحين في مأرب كونها جريمة حرب وانتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية.

من جهة أخرى، أفشلت القوات المشتركة في الحديدة في جنوب الحديدة الليلة الماضية، هجوماً حوثياً على الأحياء المدنية في مديرية الدريهمي، ووفقاً لمصدر عسكري، فإن مسلحي الحوثي حاولوا التسلل لكن قوات الجيش تصدت لهم وقتلت 2 وأسرت الثالث.

وكانت المصادر أكدت مقتل القائد الميداني لمليشيا الحوثي في مديرية حيس جنوب الحديدة هاني المراني أثناء قيادته هجوما إرهابيا على مواقع القوات المشتركة.