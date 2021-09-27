أعلن الديوان الملكي الأردني إصابة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بفايروس كورونا بعد إجراء الفحص الروتيني المعتمد. وأوضح في بيان أصدره اليوم (الإثنين)، أن أعراضا خفيفة ظهرت على الأمير الحسين، الذي كان قد تلقى اللقاح ضد الفايروس، مؤكدا أنه بصحة جيدة جداً.ووفقاً للبروتوكول الصحي المتبع في حالة المخالطة من قبل أشخاص قد تلقوا اللقاح ضد الفايروس سيخضع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين والملكة رانيا العبدالله، للحجر المنزلي الاحترازي لمدة خمسة أيام، علماً أن نتائج فحوصاتهما التي أجريت اليوم كانت سلبية.