توعد محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة بالقضاء على المليشيا الحوثية والمضي في مسيرة سبتمبر، مؤكداً أن ما حدث غير مستغرب من مليشيا لا تجد في تاريخها غير القتل والدمار.وقال العرادة في تصريحات من فوق أنقاض منزله الذي استهدفته المليشيا الإرهابية بصاروخ باليستي مساء أمس (الأحد): ظنوا خاسرين أنهم سيعكرون علينا أجواء 26 سبتمبر، فليعلموا وليعلم من وراءهم أن ثورة سبتمبر ستظل متألقة في قلوبنا وفي عروقنا ودمائنا، مؤكدا أنه مهما حصل من أحداث فلن تثنينا عن المضي في مسيرة سبتمبر التاريخية، مستنكراً استهداف النساء والأطفال في حي سكني آهل بالمدنيين. وتساءل العرادة: هل النساء والأطفال والعوائل مواقع عسكرية حتى تستهدفها المليشيا الحوثية؟ولفت إلى أن المليشيا تبيد كل من يختلف معها، وكل من لا يؤمن بخرافتها، معتبراً أن استهداف منزله ليس الأول ولن يكون الأخير ما دامت هذه المليشيا في اليمن، فهي لا تؤمن إلا بالدمار، وتحمل مشروعا خارجيا عقديا يختلف جملة وتفصيلا عن ثوابت اليمنيين.وشنت مليشيا الحوثي هجمات انتحارية على محافظتي شبوة ومأرب خلال الساعات الماضية لكنها فشلت أمام يقظة الجيش الوطني وتحالف دعم الشرعية الذي تصدى لها وقتل أكثر من 58 مسلحاً بينهم قيادات، وفقاً لمصدر عسكري يمني.