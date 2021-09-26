قتل 3 أشخاص وأصيب 18 آخرون بجروح مختلفة في قصف حوثي بصاروخ باليستي استهدف حفلاً لإيقاد شعلة 26 سبتمبر (اليوم الوطني الـ59) الليلة الماضية بمديرية ميدي بمحافظة حجة شمال اليمن.وذكرت مصادر عسكرية أن الصاروخ سقط على ساحة الأمل التي أقيمت فيها الاحتفالية بعد دقائق من انتهاء الحفل، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وأفادت المصادر بأن معظم القتلى والجرحى كانوا من المدنيين الذين لا يزالون في الساحة بعد خروج القيادات العسكرية.من جهتها، أكدت مصادر في صنعاء وعدد من المحافظات أن مليشيا الحوثي شنت حملة اعتقالات في أوساط اليمنيين الذين خرجوا للاحتفال في الشوارع وعبروا عن فرحتهم باليوم الوطني لبلادهم. واتهمت المليشيا بالسعي إلى طمس ذكر اليوم الوطني وجعل يوم الانقلاب بديلا له.ولفتت إلى أن المليشيا حصرت جموعا من المدنيين في نادي الأحمر وسط مدينة ذمار أثناء تجمعهم لإيقاد شعلة ذكرى ثورة 26 سبتمبر وهددتهم بالأسلحة وأجبرتهم على التفرق.وتشهد محافظات مأرب وشبوة والبيضاء معارك عنيفة، إذ أكدت مصادر عسكرية مقتل ما لا يقل عن 50 مسلحاً حوثياً خلال الساعات الماضية أغلبهم في قصف جوي لمقاتلات تحالف دعم الشرعية التي تقدم إسنادا للقوات الحكومية.