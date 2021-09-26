أقر مسؤولون في منظمة السجون الإيرانية بتصفية اثنين من الموقوفين في سجن جنوب طهران، مؤكدين وفاتهم تحت التعذيب خصوصاً أن السلطات أعلنت أنها بدأت تحقيقا في الحادثة.وأعلنت منظمة السجون اليوم (الأحد) تشكيل لجنة للتحقيق في وفاة أمير حسين حاتمي في سجن طهران. ووفقاً لصحيفة «قانون» الإيرانية، فإن حاتمي (28 عاماً) كان يعمل في بازار طهران وتم توقيفه على خلفية إشكال مع شخص آخر من دون تقديم تفاصيل إضافية.وكان رئيس منظمة السجون الإيرانية محمد مهدي حاج محمدي قال إنه أمر بالتحقيق في وفاة موقوف آخر في السجن نفسه، هو شاهين ناصري، موضحاً في بيان نشره موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية الإيرانية أنه تم فتح تحقيق لدى الطب الشرعي، وبانتظار نشر التقرير النهائي بشأن هذا الموضوع.ويقع سجن طهران الكبرى، المعروف أيضا باسم «فشافويه»، على بعد نحو 30 كيلومترا إلى الجنوب من العاصمة، ويعرف بارتكاب جرائم بشعة بحق المسجونين فيه بحسب اعترافات مسؤولين إيرانيين.ونشر فيديو مصوّر من داخل سجن إوين في شمال العاصمة أظهر تعرض موقوفين للضرب وسوء المعاملة.