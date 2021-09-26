أعلن مجلس القضاء العراقي الأعلى صدور مذكرات قبض بحق المشاركين في مؤتمر «الدعوة إلى التطبيع مع إسرائيل» الذي عقد في أربيل، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية اليوم (الأحد).وأوضح في بيان أن محكمة تحقيق الكرخ الأولى وبناء على معلومات مقدمة من مستشارية الأمن القومي أصدرت مذكرة قبض بحق المدعو وسام الحردان على إثر الدور الذي قام به في الدعوة إلى التطبيع مع إسرائيل.ولفت إلى إصدار مذكرة قبض بحق المدعو مثال الألوسي والموظفة في وزارة الثقافة سحر كريم الطائي، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق بقية المشاركين عند معرفة أسمائهم الكاملة.أتى هذا التحرك القضائي بعد أن دعا أكثر من 300 عراقي بمن فيهم شيوخ عشائر إلى التطبيع بين العراق وإسرائيل، في أول نداء من نوعه أطلق خلال مؤتمر رعته منظمة أمريكية في إقليم كردستان، ما أثار إدانات رسمية أمس (السبت).