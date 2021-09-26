اعتبرت شقيقة زعيم كوريا الشمالية في بيان (السبت) أن انعقاد قمة بين الكوريتين ممكن شرط «الاحترام» المتبادل و«عدم الانحياز».

والبيان هو الثاني لكيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، خلال يومين.

وكانت قد حضّت سيئول (الجمعة) على نبذ «سياساتها العدائية» تجاه بيونغ يانغ، وذلك بعدما دعا الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن أخيرا إلى الإعلان رسميا عن انتهاء الحرب التي امتدت من 1950 إلى 1953 وانتهت بهدنة وليست بمعاهدة سلام، ما يجعل الطرفين في حالة حرب من الناحية التقنية منذ أكثر من نصف قرن.

وجاء في بيان كيم يو جونغ نشرته وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن قمة الكوريتين بين شقيقها والرئيس الكوري الجنوبي يمكن أن تعقد شرط ضمان «عدم الانحياز واحترام بعضنا البعض».

وقالت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي في البيان إنه يمكن عقد القمة وإجراء المناقشات بشأن إعلان انتهاء الحرب «في موعد قريب من خلال محادثات بناءة».

وتابعت: «ما من داع لأن يضيّع الشمال والجنوب الوقت في تبادل الاتهامات والانخراط في حرب كلامية».