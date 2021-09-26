حاولت حشود كبيرة من الإيرانيين اقتحام معبر الشلامجة الحدودي بين إيران والعراق والدخول بصورة غير شرعية إلى الأراضي العراقية، في ظل عدم سماح العراق بدخول من ليس لديهم تأشيرات.ونتج عن محاولة الاقتحام إصابة عشرات الإيرانيين جراء التدافع، بعد اقتحام الآلاف للمعبر لأداء ما يسمى بـ«زيارة الأربعين» في كربلاء.وبحسب «RT»، أصيب نحو 40 إيرانياً من المشاركين في هذا الاقتحام بسبب التدافع، فيما أشارت معلومات الى وجود وفيات، لكن لم يتم التأكد منها حتى الآن.يذكر أن منفذ الشلامجة هو منفذ حدودي بري للعراق مع إيران ويقع شرق محافظة البصرة، ويبعد عن مركز مدينة البصرة حوالي 30 كم، حيث تدخل المئات من الشاحنات المحملة بالبضائع والسلع إلى البصرة يومياً عبر هذا المنفذ إضافة إلى الزوار الإيرانيين القادمين للعراق.