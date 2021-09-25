في هجوم تبنته حركة الشباب الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة، قُتل ثمانية مدنيين وجرح 7 آخرين اليوم (السبت)، في هجوم بسيارة مفخخة على نقطة تفتيش قرب القصر الرئاسي في العاصمة الصومالية مقديشو.وقال قائد شرطة منطقة حمر ججب مكاوي أحمد مودي: «تأكّد مقتل ثمانية أشخاص معظمهم مدنيون، وجرح سبعة آخرين في انفجار سيارة مفخخة، فيما أفاد شهود عيان بأن سيارة مفخخة انفجرت قرب نقطة تفتيش تؤدي إلى القصر الرئاسي في مقديشو، حيث كان العديد من السيارات تقف عند ذلك الحاجز بانتظار دورها للعبور».من جانب آخر، قضت محكمة عسكرية صومالية بسجن اثنين من الرعايا الأجانب بعد إدانتهما بالانتماء إلى حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي. وأعلن رئيس المحكمة العسكرية العقيد حسن علي نور شوت، أن البريطاني ديريتون أنطونيو بيريز، والماليزي وأحمد مستقيم جرى الحكم عليهما بالسجن 15 عاما لكل منهما.وكانت تقارير ذكرت أن الرجلين سعيا في وقت سابق إلى مغادرة الصومال للانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، لكن حركة الشباب منعتهما من السفر أو الفرار، إلى أن قبضت القوات الصومالية عليهما في مقديشو قبل نحو عام.وكانت وزارة الخارجية الماليزية أعلنت في وقت سابق أن بعض مسؤولي سفارتها في الخرطوم زاروا مقديشو بغرض الاطمئنان على الأوضاع الصحية لأحمد مستقيم. وقالت في بيان إنها سوف تتابع تطورات القضية، وإنها ستقدم المساعدة اللازمة لحماية حقوقه وضمان حصوله على محاكمة عادلة.