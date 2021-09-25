كشف نائب وزير الخارجية الأمريكي جوري هوود، اليوم (الجمعة)، أن شراكة الولايات المتحدة الأمريكية العسكرية مع السعودية من مصلحتها الإستراتيجية.

ونقلت «العربية» عن الوزير الأمريكي قوله «لن أخوض في تفاصيل ترتيباتنا الأمنية وشراكاتنا العسكرية مع حلفائنا مثل المملكة العربية السعودية، لكنني سأقول إننا أوضحنا هذا الالتزام، ونريد مساعدتهم في الدفاع عن المملكة، تمامًا كما فعلنا منذ أن التقى الرئيس روزفلت والملك عبدالعزيز على ظهر السفينة يو إس إس كوينسي، في الأربعينيات من القرن الماضي، لأننا نرى أن ذلك في مصلحتنا الإستراتيجية. وهذه هي الرسالة التي نقلها الوزير بلينكن إلى وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعين كمجموعة».