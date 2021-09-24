أكدت ألمانيا أن الهجوم السيبراني الذي تعرض له مكتب الإحصاء الاتحادي لا يهدد الانتخابات. وقالت وزارة الداخلية الألمانية في بيان اليوم (الجمعة): «خادم الانتخابات الداخلي التابع للمكتب الذي يرأسه أيضا مدير الانتخابات العامة لم يتأثر بالهجوم». وشدد متحدث باسم الوزارة في برلين على أنه «لا يوجد تهديد للانتخابات العامة». وبحسب البيانات، كان الهجوم موجها ضد شبكة كانت جزءا من تطوير تعداد للسكان. وأوضح المتحدث أن هذه الشبكة منفصلة تقنيا ومكانيا عن خادم الانتخابات. ولم يتضح بعد من يقف وراء الهجوم السيبراني.ولفت المتحدث إلى أن المكتب الاتحادي لأمن المعلومات ليس لديه حتى الآن أي مؤشر على حدوث تلاعب أو تسريب للبيانات. وكان التعداد عبارة عن رصد إحصائي لعدد المقيمين في ألمانيا وحالتهم المعيشية وعملهم.وقال متحدث باسم مدير الانتخابات العامة إن الرصد السريع للأضرار يبين أن الأنظمة الأمنية تعمل.وتجري الانتخابات التشريعية في ألمانيا في 26 سبتمبر الجاري، ولن تخوض ميركل هذه الانتخابات إثر إعلانها التقاعد بانتهاء الفترة التشريعية الحالية.وكان الاتحاد الأوروبي اتهم روسيا (الجمعة) بشن هجمات إلكترونية تستهدف الانتخابات العامة في ألمانيا، وهو ما تنفيه موسكو.