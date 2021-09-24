التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم (الجمعة)، المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين بنيويورك.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة تعزيز العمل المشترك، كما تطرق الجانبان إلى أبرز التطورات تجاه البرنامج النووي، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت مكغورك، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين بنيويورك.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة سبل تعزيز التنسيق المشترك لإرساء دعائم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، كما ناقش الجانبان آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.