قتل شخص وجرح 12 آخرين عندما فتح مسلح النار في متجر قرب ممفيس بولاية تينيسي الأمريكية قبل أن ينتحر. وأعلن قائد الشرطة المحلية ديل لين، اليوم (الجمعة)، مقتل شخص فيما قضى مطلق النار متأثراً بإصابته بعدما أطلق النار على نفسه. وأفاد بأن بعض الجرحى إصاباتهم خطرة جدّاً.وهرع العديد من عناصر الأمن ومنهم فرقة التدخل السريع إلى السوبرماركت وانتشرت الشرطة بين الممرات لمساعدة الموظفين والمتسوقين في إخلاء المبنى.وتحدث لين عن مشاهد مروعة في المتجر، إذ عثر عناصر الأمن على أشخاص مختبئين في ثلاجات ومكاتب مقفلة. ولم يعلن قائد الشرطة ما إذا كان المهاجم موظفاً في كروغر، لكنه قال إن مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) يجري التحقيقات مع وكالات أخرى.