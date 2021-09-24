أفصح أحد مؤسسي طالبان الملا نورالدين ترابي، أن الحركة ستعود إلى تنفيذ عقوبات الإعدام وبتر الأيدي، لكنها قد لا تفعل ذلك في العلن. وحذر ترابي في تصريح له، اليوم (الجمعة)، العالم من الصدام مع حكام أفغانستان الجدد، معلناً رفضه حالة الغضب بشأن الإعدامات التي نفذتها طالبان في الماضي، التي كانت أحياناً تحدث على مرأى ومسمع الحشود في ملاعب رياضية. وقال ترابي إن الجميع انتقدنا لتنفيذ عقوبات في الملعب، لكننا لم نقل أبداً أي شيء بشأن قوانينهم وعقوباتهم. وأضاف: لا أحد سيخبرنا ما يجب أن تكون عليه قوانيننا.ولفت إلى أن القضاة هذه المرة بمن فيهم النساء سيحكمون في القضايا، سيتم إحياء العقوبات نفسها.واعتبر أن قطع الأيدي ضروري للغاية للأمن، وله تأثير رادع. وكشف أن مجلس الوزراء يدرس ما إذا كان سيتم فرض عقوبات علنية وسيقوم بوضع سياسة لذلك.وكان ترابي البالغ من العمر نحو 60 عاماً وزيراً للعدل وكبير ما يطلق عليها وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - أو الشرطة الدينية خلال حكم طالبان السابق.