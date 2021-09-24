حذر مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية، من أن صبر واشنطن وحلفائها بدأ ينفد بشأن عودة طهران للمحادثات النووية، وكشف أن بلاده تعمل على خطط طوارئ بديلة تحسباً لرفض طهران العودة إلى المحادثات النووية. وقال المسؤول في تصريح له، اليوم (الجمعة): إن الولايات المتحدة وحلفاءها لن ينتظروا طويلاً عودة إيران إلى المحادثات النووية، وأن ذلك لن يستمر إلى الأبد. ولفت إلى أن الولايات المتحدة والمشاركين في المحادثات يفضلون العودة إلى طاولة المفاوضات النووية.وكان موقع «أكسيوس» الأمريكي، أفصح أن الولايات المتحدة وإسرائيل أجرتا محادثات سرية حول إيران الأسبوع الماضي لمناقشة «الخطة ب» المحتملة إذا لم يتم استئناف المحادثات النووية.وبحسب الموقع فإن الاجتماع الثنائي عقد عبر مكالمة جماعية عبر الفيديو بقيادة مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ونظيره الإسرائيلي إيال هولاتا. وأكد متحدث باسم البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة لا تزال منخرطة في المشاورات الجارية مع الحكومة الإسرائيلية حول مجموعة من القضايا المتعلقة بالتحدي الذي تمثله إيران.وفي ظل استمرار «حرب الظل» البحرية بين إيران وإسرائيل منذ العام 2019، كشف قائد البحرية الإسرائيلية المتقاعد حديثاً إيلي شارفيت، أن بلاده كثفت أنشطتها في البحر الأحمر بشكل كبير؛ لمواجهة التهديدات الإيرانية المتزايدة للشحن البحري الإسرائيلي.