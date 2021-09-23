وسط احتجاجات على اتفاق سلام وقعه سياسيون مع الحكومة السودانية العام الماضي، أعلن قيادي في مجلس «نظارات البجا والعموديات» المستقلة، إغلاق مطار بورتسودان وتوقف الملاحة الجوية فيه منذ صباح اليوم (الخميس). وأكد مصادر أن ولاية بورتسودان أضحت معزولة الآن «برا وبحرا وجوا».ونقلت صحيفة «السوداني» عن مقرر المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة عبدالله أوبشار، تأكيده إغلاق مطار بورتسودان وتوقف الملاحة الجوية منذ صباح اليوم.وقال إن ولاية بورتسودان صارت معزولة «برا وبحرا وجوا»، بعد إغلاق الطرق البرية والموانئ البحرية والملاحة الجوية. وأعلن المجلس الأعلى لنظارات البجا إغلاق مطار مدينة بورتسودان بعد إغلاق الميناء.ورفض المجلس الأعلى وهو تجمع لزعماء أهليين بقيادة سيد محمد الأمين ترك، مسار شرق السودان في اتفاق جوبا للسلام ويدعون الحكومة لإلغائه.يذكر أن إغلاق مطار مدينة بورتسودان هي عملية الإغلاق الثانية للمنافذ الحيوية في المدينة بعد إغلاق الميناء لإجبار الحكومة على الاستجابة لمطالبهم. ويظهر في فيديو من صفحة الإعلام التابعة للمجلس لحظات استقبال الزعيم الأهلي سيد محمد الأمين ترك إلى المطار لدعم أنصاره الذين قاموا بإغلاقه.