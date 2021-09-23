كشفت مصادر موثوقة، أن السلطات السودانية صادرت اليوم(الأربعاء)، أصول حركة حماس على أراضيها و التي فرت على مدار سنوات الدعم للحركة الفلسطينية خلال عهد نظام الرئيس المعزول عمر البشير الذي حكم البلاد نحو 30 عاما. وأفادت المصادر بأن أصول وممتلكات حماس في السودان شكلت لعقود مورداً مهماً لنشاطها. وتضمنت أصول حماس في السودان فنادق وعقارات وشركات متعددة الأغراض وأراضي وصرافات. وأكدت أن السودان أوقف كل عمليات تحويل الأموال لحماس وحسابات شركات وأفراد يعملون لصالحها..وقال محللون سودانيون وفلسطينيون ، إن حماس خسرت قاعدة أجنبية حيث يمكن لأعضائها وأنصارها أن يعيشوا ويجمعوا الأموال وينقلون الأسلحة الإيرانية والأموال إلى قطاع غزة. وبحسب مسؤولين في لجنة تفكيك النظام السوداني السابق، فإن الأصول تشمل عقارات و12 شركة وأسهم وفندق في موقع رئيسي بالخرطوم ومكتب صرافة ومحطة تلفزيونية وأكثر من مليون فدان من الأراضي الزراعية. وكشف عضو في لجنة تفكيك نظام البشير ، أن أعضاء حماس حصلوا على معاملة تفضيلية في المناقصات والإعفاء الضريبي، وسمح لهم بالانتقال إلى غزة بلا حدود.