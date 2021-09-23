أجرت الولايات المتحدة وإسرائيل محادثات سرية حول إيران الأسبوع الماضي لمناقشة «الخطة ب» المحتملة إذا لم يتم استئناف المحادثات النووية. وكشف موقع «أكسيوس» الأمريكي، أن الاجتماع الثنائي عقد عبر مكالمة جماعية عبر الفيديو بقيادة مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ونظيره الإسرائيلي إيال هولاتا. ونقل الموقع عن متحدث باسم البيت الأبيض قوله: إن الولايات المتحدة لا تزال منخرطة في المشاورات الجارية مع الحكومة الإسرائيلية حول مجموعة من القضايا المتعلقة بالتحدي الذي تمثله إيران.واستمرارا لـ«حرب الظل» البحرية بين إيران وإسرائيل منذ العام 2019، كشف قائد البحرية الإسرائيلية المتقاعد إيلي شارفيت، أن بلاده كثفت أنشطتها في البحر الأحمر بشكل كبير لمواجهة التهديدات الإيرانية المتزايدة للشحن البحري الإسرائيلي. وقال بعد أيام من انتهاء ولايته التي استمرت خمس سنوات، إن القوات البحرية الإسرائيلية قادرة على الضرب حيثما كان ذلك ضروريا لحماية مصالحها الاقتصادية والأمنية. ووصف أنشطة القوات الإيرانية في أعالي البحار بمصدر قلق إسرائيلي كبير.