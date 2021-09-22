توعد محافظ شبوة محمد بن عديو، اليوم (الأربعاء)، مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بأن تكون الصحراء في محافظته مقبرة لهم، مؤكداً أن فلول المليشيا تنتحر على تخوم صحراء شبوة الواسعة التي ستلتهم جثثهم، إذ إنه لا فرصة أمامهم للنجاة من الموت.وشنت قوات الجيش الوطني مسنودة برجال القبائل هجوماً معاكساً تمكنت خلاله من استعادة مواقع مهمة في مديرية عسيلان غربي محافظة شبوة، ووفقاً لمصدر عسكري، فإن الجيش استعاد عدداً من المواقع الإستراتيجية بينها مقر اللواء «163» في منطقة «السويداء» وتحرير منطقة «السليم» وجبالها الإستراتيجية وتقدمت إلى مفرق النقوب.وتشهد مديرية حريب في محافظة مأرب مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي بعد أن هاجمتها المليشيا من جهة مديرية عين التابعة لمحافظة شبوة.وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن الجيش في مأرب نفذ هجوماً استباقياً وأفشل محاولة التفاف لمليشيا الحوثي في جبهة العبدية جنوب المحافظة، موضحاً أن الجيش أجهز على الأفراد والآليات التي حاولت التحرك لتنفيذ عملية التفاف، واستهدف تجمعات للمليشيا في جبهتي الكسارة والمشجح جهة الغرب.