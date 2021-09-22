بعد سقوط التيار الإخواني، أعلن رئيس الحكومة المغربية المكلف عزيز أخنوش، أن الأحزاب الثلاثة التي فازت بالانتخابات التشريعية ستشكل حكومة ائتلافية. وقال أخنوش في مؤتمر صحفي اليوم (الاربعاء)، إن الحكومة الجديدة ستضم أعضاء من أحزاب الأحرار والأصالة والاستقلال، مؤكدا الحرص الكبير على تشكيل حكومة منسجمة بأغلبية متماسكة، وأن المنطق الذي حكم اختيار هذه الأغلبية هو توجه الإرادة الشعبية أولا. واعتبر أن الهدف الرئيسي يكمن في العمل على برنامج حكومي قوي وقابل للتطبيق، لافتاً إلى أن مبدأ التوازن ما بين الأغلبية والمعارضة يقتضي عدم تجميع القوى في جانب واحد. وأكد رئيس الحكومة المكلف على العمل من أجل اقتراح أسماء للحكومة تتمتع بالمصداقية والأمانة.وكانت نتائج الانتخابات الخاصة بمجالس الجماعات والمقاطعات أسفرت عن تصدر الأحرار بعد حصده 9995 مقعداً، يليه الأصالة والمعاصرة بـ6210 مقاعد، ثم حزب الاستقلال ثالثا بـ5600 مقعد، أما على مستوى توزيع المقاعد الخاصة بمجالس الجهات، فقد انتزع حزب الحمامة 196 مقعدا، وحزب الاستقلال 144 مقعدا، وحزب الأصالة والمعاصرة 143 مقعدا.