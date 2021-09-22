للمرة الثالثة خلال أقل من أسبوع، تجددت التفجيرات في جلال أباد، إذ قتل عنصران من طالبان ومدني اليوم (الأربعاء) في هجوم استهدف نقطة تفتيش لقوات الحركة في المدينة الواقعة شرق أفغانستان بحسب مصدر أمني وشهود عيان. وأكدت المصادر أن مسلحين لم تعرف هويتهم هاجموا نقطة تفتيش في منطقة غاوشاك وقتلوا عنصرين من طالبان وأحد المارة.وأفاد مسؤول من طالبان أن الضحايا من المدنيين، فيما ذكرت مصادر أخرى أن مقاتلين من طالبان أصيبا بجروح فيما كانا يحاولان تفكيك عبوة ناسفة في جلال أباد.وشهدت مدينة جلال أباد عاصمة ولاية ننغرهار في نهاية الأسبوع سلسلة هجمات تبناها الفرع المحلي من تنظيم «داعش»، وأسفرت الانفجارات الثلاثة، وهي أول اعتداءات دامية في أفغانستان منذ رحيل آخر القوات الأمريكية في 30 أغسطس، عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة نحو 20 آخرين.يذكر أن ننغرهار تعد بؤرة لتنظيم «داعش-ولاية خراسان»، منافس طالبان الذي تبنى سلسلة هجمات دامية في السنوات الماضية بينها الاعتداء الذي أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص في مطار كابول في 26 أغسطس الماضي.