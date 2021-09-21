بعد ساعات من إحباط محاولة انقلاب حاول تنفيذها ضباط من سلاح المدرعات، واعتقال المتورطين، عاد الهدوء إلى شوارع العاصمة السودانية الخرطوم ظهر اليوم (الثلاثاء). وأفاد شهود عيان بأن الشوارع تشهد حركة طبيعية، ولا وجود لأية مظاهر أمنية.وأكدت مصادر موثوقة أن عملية الانقلاب الفاشلة انتهت دون أي تبادل لإطلاق النار بين القوات المسلحة والعناصر المتورطة، التي تتبع نظام الرئيس المعزول عمر البشير. وكشفت المصادر أنالمتورطين والمقربين من منفذي العملية في قبضة الاستخبارات العسكرية في الوقت الحالي.