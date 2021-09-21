عينت حركة طالبان نواب وزراء جدد اليوم (الثلاثاء)، وسط استمرار استبعاد النساء من المناصب الجديدة في الحكومة. ووفقاً للمتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد، فإن التعيين يشمل أفرادا من أقليات عرقية مثل الهزارة، مرجحا تعيين سيدات في وقت لاحق.وعبر مجاهد عن استيائه من الشروط الدولية للاعتراف بالحكومة، معتبرا أنه لا يوجد سبب لنبذها، وقال: «من مسؤولية الأمم المتحدة والدول الأخرى الاعتراف بحكومتنا، ويشمل ذلك الدول الأوروبية والآسيوية والإسلامية لإقامة علاقات دبلوماسية معنا».من جهة أخرى، ضبطت السلطات الهندية نحو 3 أطنان من الهيروين المهرّبة من أفغانستان بقيمة 2.7 مليار دولار في مرفأ غرب الهند، بحسب ما أعلن مصدر رسمي اليوم.وكانت الحمولة مخبّأة في حاويتين عثر عليهما في مرفأ موندرا (ولاية غوجارات)، وأوقف هنديان.وأتت الحاويتان، وأولاهما محمّلة بنحو طنّين من الهيروين والثانية بطنّ، من أفغانستان عبر مرفأ في إيران، وفق ما أوضحت الوكالة الحكومية المعنية بمكافحة التهريب والاتجار بالأسلحة والمخدرات (دي آر آي). وقُدّرت قيمة الحمولة بنحو 200 مليار روبية (2.7 مليار دولار). وكشف التحقيق ضلوع أفغان في عملية التهريب، لكن لم يوقف أحد منهم بعد.