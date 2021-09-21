اتهم مصدر حكومي سوداني تنظيم «الإخوان» المعزول بالتورط في المحاولة الانقلابية الفاشلة. وأكد أن محاولة الانقلاب تم إحباطها، وأن الجيش السوداني سيطر على الوحدات العسكرية كافة.وأفاد المسؤول -الذي رفض ذكر اسمه- بأن المجموعة التي حاولت السيطرة على سلاح المدرعات بالخرطوم تم احتواؤها، فيما اعتقل عدد من الضباط بينهم اللواء عبدالباقي بكراوي.ولفت إلى أن المحاولة الانقلابية نفذها ضباط من الدفعتين 39 و40 بالجيش السوداني من داخل سلاح المدرعات جنوبي الخرطوم، وقاعدة وادي سيدنا شمال أم درمان.وكانت دعوة المتحدث باسم مجلس السيادة السوداني محمد الفكي دعا على فيسبوك السودانيين إلى الدفاع عن بلادهم، وأثارت كثيرا من الجدل والمخاوف، بينما ربطها البعض بما تردد عن محاولة انقلاب عسكري على السلطة. وعاد الفكي -وهو الرئيس المناوب للجنة تفكيك الإخوان الحكومية بالسودان- ليؤكد السيطرة على الوضع، وإحباط المحاولة.