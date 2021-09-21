كشفت الخرطوم اليوم (الثلاثاء) أن قائد المحاولة الانقلابية الفاشلة هو اللواء عبدالباقي بكراوي، وأفادت المعلومات بأن بكراوي كان يشغل منصب قائد ثاني مدرعات في الجيش السوداني، وأعيد إلى منصبه عقب توقيفه في السابق. وشغل العديد من المناصب في الجيش السوداني في عهد الرئيس المعزول عام 2019 عمر حسن البشير.وكان عضواً في حزب المؤتمر الوطني. وتخرج في الكلية الحربية السودانية عام 1967، ثم نال ماجستير العلوم العسكرية بكلية القادة والأركان عام 1981، ثم ماجستير العلوم العسكرية من ماليزيا في عام 1983، وزمالة أكاديمية السودان للعلوم الإدارية عام 1987، وشارك في حرب العبور 1973.وسبق أن نفذ عام 2019 مع عدد من الضباط محاولة انقلاب، وحاول منع قوات الدعم السريع من التقدم صبيحة إعلان وزير الدفاع في حينه عوض بن عوف بيان تنحي البشير. في حينه تمرد سلاح المدرعات بضاحية الشجرة جنوب الخرطوم، عندما رفض بكراوي تسلم مهمات قائده اللواء نصر الدين عبد الفتاح بعد اعتقاله. وخضع للتحقيق عام 2020 بتهمة الإساءة لقائد قوات الدعم السريع محمد حميدتي، ولكنه نفى ذلك.وكانت مصادر مطلعة أفصحت أن أكثر من 20 ضباطا، بقيادة اللواء بكراوي، سيطروا على سلاح المدرعات التابع للجيش السوداني، قبل أن يتم اعتقالهم.