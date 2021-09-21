أعلن الجيش السوداني، إحباط محاولة انقلاب فاشلة فجر اليوم (الثلاثاء)، نفذتها عناصر ينتمي أغلبهم إلى تنظيم جماعة الإخوان بقيادة اللواء عبدالباقي بكراوي، فيما تم القبض على عشرات الضباط المتورطين واحتواء الموقف وعودة الأوضاع تحت السيطرة.

ووفقا لوكالة أنباء السودان، قال المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة السودانية، الدكتور العميد الطاهر أبو هاجه، إن القوات المسلحة أحبطت المحاولة الانقلابية وأن الأوضاع تحت السيطرة تماما، فيما تم اعتقال جميع المتورطين، ويجري التحقيق معهم.

وبحسب قناة «العربية»، أوضحت مصادر أن عددا من الضباط يقدر بأكثر من 20 ضابطا، بقيادة اللواء عبدالباقي بكراوي، سيطروا على سلاح المدرعات التابع للجيش السوداني، قبل أن يتم اعتقالهم، كما أشارت المصادر إلى أن قادة الانقلاب خططوا لاعتقال أعضاء مجلس السيادة، والمجلس العسكري، على أن تنطلق العملية الانقلابية من أكثر من نقطة.

وفي السياق، أكد مصدر حكومي فشل محاولة منفّذي العملية للسيطرة على مقر الإعلام الرسمي، كما أشار مصدر رسمي آخر إلى أن محاولة الانقلاب تضمنت مساعي للسيطرة على إذاعة أم درمان التي تقع على الضفة الأخرى من النيل قبالة العاصمة الخرطوم.