نعت الرئاسة المصرية، وزير الدفاع سابقا وأحد قادة حرب أكتوبر، الذي وافته المنية صباح اليوم (الثلاثاء)، معلنة أن مصر فقدت رجلا من أخلص أبنائها وأحد رموزها العسكرية.

وقالت الرئاسة المصري في بيان لها اليوم، إن طنطاوي وهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن، واصفة إياه بأنه بطل من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، إذ ساهم خلالها في صناعة أعظم الأمجاد والبطولات التي سُجلت بحروف من نور في التاريخ المصري.

وتابع البيان إلى أن مصر فقدت «قائداً ورجل دولة تولى مسؤولية إدارة دفة البلاد في فترة غاية في الصعوبة تصدي خلالها بحكمة واقتدار للمخاطر المحدقة التي أحاطت بمصر».

وأعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، باسمه وباسم شعب مصر وحكومتها عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الراحل المشير محمد حسين طنطاوي، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته جزاء صالح أعماله للوطن.

كما نعت القيادة العامة للقوات المسلحة في جمهورية مصر العربية، وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، ووفقا لبيان المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، تقدمت القيادة لأسرة الفقيد وضباط وأفراد القوات المسلحة بخالص العزاء، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.