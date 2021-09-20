ارتكب طالب مسلح مجزرة في حرم جامعة «بيرم» الروسية، وأودى بحياة 8 أشخاص بإطلاق النار عليهم اليوم (الإثنين)، قبل أن تعتقله السلطات، بحسب ما أعلن محققون.وقال متحدث باسم الشرطة: «إنه تم اعتقال المسلح بعد قليل من الحادثة التي الواقعة على بعد نحو 1300 كيلومتر إلى الشرق من موسكو، فيما أظهرت لقطات فيديو نشرتها وسائل إعلام محلية طلابا يقفزون من نوافذ الطابق الأول للفرار من البناية».وكشف محققون أن المهاجم كان يعاني من خلل عقلي، لكن اعتبر أنه مؤهل للحصول على رخصة لشراء البندقية نصف الآلية التي استخدمها في الاعتداء. وأظهرت تسجيلات مصوّرة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي طلابا يرمون بمتعلقاتهم من نوافذ المباني في حرم الجامعة قبل أن يقفزوا هربا من المهاجم. وأفادت لجنة التحقيقات الروسية، المسؤولة عن التحقيق في الجرائم الكبرى، بأن المسلح طالب في الجامعة.وأعلنت الداخلية الروسية في بيان القبض على منفذ الهجوم، مؤكدة وقوع ضحايا، فيما ذكر المركز الصحفي للجامعة أن الطلاب والمعلمين أغلقوا الأبواب على أنفسهم داخل القاعات الدراسية. وقال البيان: «عند نحو الساعة 11 صباحا، دخل شخص مجهول حرم الجامعة بسلاح وبدأ بإطلاق النار ما تسبب بوقوع 4 إصابات. جميع أجهزة المدينة والجامعة في حال استنفار، يرجى توخي الحذر».من جهة أخرى، أظهرت النتائج الأولية لانتخابات مجلس الدوما الروسي، بعد فرز نحو 68% من الأصوات، تقدم حزب «روسيا الموحدة» الحاكم وحصوله على نسبة 49% من الأصوات، ويتجه للحصول على أكثر من 300 مقعد في مجلس النواب.واحتل «الحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية» المرتبة الثانية بنسبة أصوات بلغت 20.44%، فيما حصل الحزب الليبرالي الديموقراطي الروسي على 7.75% من الأصوات، وجاء في المرتبة الرابعة «حزب روسيا العادلة-من أجل الحق» وحصل على 7.45%، وفي المرتبة الخامسة «حزب الناس الجدد» بنسبة أصوات بلغت 5.60%.