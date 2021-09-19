وصفت السفارة الأمريكية في اليمن إعدام مليشيا الحوثي 9 مدنيين في صنعاء بالعمل «الهمجي والشائن». ونقلت السفارة في بيان على موقعها اليوم (الأحد) عن القائمة بأعمال السفير كاثي ويستلي قولها في رسالة: إن سلطات الحوثيين أعدمتهم «بوحشية بعد محاكمة صورية وسنوات من التعذيب والانتهاكات». ولفتت في الرسالة إلى أن أحد الذين تم إعدامهم قاصر. هذا العمل الشائن هو مثال آخر على عدم اكتراث الحوثيين بحقوق الإنسان الأساسية. وأفادت بأن تنفيذ الإعدام يأتي بعد أيام فقط من هجوم الحوثيين على ميناء المخا التجاري، مؤكدة ضرورة وقف ما أطلقت عليه وصف «الهمجية».وكانت مليشيا الحوثي الإرهابية أعدمت 9 أشخاص بالرصاص أمس (السبت) في صنعاء، بتهم باطلة بينها التورط في مقتل رئيس مجلسها الانقلابي صالح الصماد.