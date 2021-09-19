طالب زوج المواطنة البريطانية الإيرانية نازانين زاغاري وزيرة الخارجية البريطانية الجديدة إليزابيث تراس، بضمان «أولوية قصوى» لعودة زوجته.وكشف ريتشارد راتكليف أنه قدم أسماء 10 أشخاص يتهمهم بالتورط في احتجاز زوجته رهينة في إيران لوزيرة الخارجية الجديدة قبل اتصال هاتفي بها اليوم (الأحد)، بحسب وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».وقال لبرنامج «أندرو مار شو» الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي»: أجريت اتصالا هاتفيا مع وزيرة الخارجية اليوم، التحدث معها بعد يومين من تسلمها العمل هو علامة إيجابية بالتأكيد». وتابع «إلى حد ما، أريد فقط أن أسمع أن هذه هي أولوية قصوى وأن نازانين وآخرين يتم احتجازهم كورقة مساومة سوف يتم إعادتهم إلى ديارهم».ولفت إلى أنه في الأسبوع القادم ينبغي أن تلتقي تراس نظيرها الإيراني الجديد في نيويورك عندما يذهبان لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، لذلك نأمل أن تكون هناك محادثة إيجابية.وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ندد بحكم جديد صدر ضد البريطانية-الإيرانية في طهران. وقال: «لا أعتقد أنه من الصحيح إطلاقا أن يتم الحكم على نازانين بقضاء أي وقت إضافي في السجن.. أعتقد أن وجودها هناك في السجن خطأ من الأساس». وأضاف جونسون أن لندن تعمل «جاهدة للغاية» لضمان إطلاق سراحها.وأفاد حجت كرماني، محامي زاغاري، في تصريحات لموقع «امتداد» المحلي، بأن زاغاري أنهت اليوم (الأحد) حكما بالسجن خمس سنوات، لذا تم إبلاغها بقرار إطلاق سراحها في سجن إيفين وإزالة سوار المراقبة الإلكتروني عن كاحلها. وأعرب المحامي عن أمله في إغلاق القضية الثانية لنازانين زاغاري في هذه المرحلة، بالنظر إلى التحقيقات السابقة.واعتقلت نازانين بصحبة ابنتها في أبريل عام 2016، في مطار طهران حين قدمت لزيارة عائلتها، وحكم عليها بالسجن خمس سنوات بتهمة التجسس.وأفرج نظام الملالي عنها مؤقتا في وقت سابق من هذا العام بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا في السجون، لكن تم التحكم في تحركاتها بواسطة سوار إلكتروني ولم يُسمح لها بمغادرة إيران.