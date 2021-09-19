اتهمت لجنة الحقوق والإعلام في محافظة الجوف اليمنية مليشيا الحوثي بالوقوف وراء مقتل وإصابة أكثر من 910 مدنيين جراء انفجار الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها في المحافظة خلال 3 سنوات، مؤكدة في تقرير لها اليوم (الأحد) أن من بين الضحايا نساء وأطفال.وحذرت اللجنة من أن المليشيا تواصل زراعة الألغام والمتفجرات والعبوات الناسفة في الجوف كغيرها من المحافظات والمدن اليمنية التي تصل إليها في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية التي تنص على حماية المدنيين أثناء النزاع. وأفادت بأنها وثقت 282 انتهاكا ضد الأعيان المدنية بسبب الألغام تضرر منها 25 منزلا و49 مزرعة في مختلف مديريات المحافظة، وتضررت 97 سيارة ومركبة بشكل كلي.من جهة أخرى، أصيب شخصان في مديرية مقبنة بمحافظة تعز الليلة الماضية جراء انفجار لغم أرضي زرعته المليشيا.