كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية استخدام إسرائيل «سلاحا استثنائيا ذكيا» في اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده في نوفمبر 2020، مؤكدة أنها استخدمت مدفعا رشاشا يتم التحكم فيه عن بعد باستخدام تقنيات الذكاء الصناعي.ونقلت الصحيفة عن مصادر استخباراتية إسرائيلية وإيرانية قولها: «إن تل أبيب وضعت المدفع الرشاش الذكي في شاحنة صغيرة على جانب الطريق، وتم إطلاق النار بمجرد اقتراب سيارة فخري زاده». ولفتت المصادر إلى أن المدفع الرشاش كان متصلا عبر الأقمار الصناعية، إذ تم التحكم فيه من مكان بعيد تماما عن إيران.وكانت إسرائيل تستخدم في إطلاق النار عبر هذا المدفع أيضا تقنية «التعرف على الوجه»، بحيث يتم استهداف العالم الإيراني فقط وحراسه من دون إصابة أي أشخاص آخرين.ولم تعلن حكومتا إسرائيل وإيران حتى الآن بصورة علنية استخدام هذا المدفع الرشاش الآلي في اغتيال زادة.ولا يعد استخدام هذه التقنية مفاجئا بحسب الصحيفة، ولكن العملية في حد ذاتها استثنائية، خصوصا في ما يتعلق بتركيب مثل تلك الأسلحة في دولة مثل إيران، علاوة على أن إسرائيل اعتمدت على تقنية التدمير الذاتي للمدفع الرشاش حتى لا يقع في أيدي السلطات الإيرانية.