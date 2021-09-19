تقام جنازة رسمية، اليوم (الأحد)، للرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة، وسيوارى جسده الثرى في مربع الشهداء بمقبرة العالية إلى جانب الرؤساء السابقين وكبار المجاهدين في ثورة التحرير الكبرى، وفق موقع «سبق برس» الجزائري.

وفى وقت سابق، تم نقل جثمان الرئيس السابق من الإقامة الرئاسية إلى قصر الشعب لإلقاء النظرة الأخيرة عليه من قبل المسؤولين وعموم المواطنين اليوم (الأحد).

توفي الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، الذي حكم البلاد 20 سنة من 1999 إلى 2019، مساء (الجمعة)، عن عمر يناهز 84 سنة.

وقرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس (السبت)، تنكيس العلم الوطني 3 أيام بكافة أنحاء الجزائر حداداً على الرئيس الراحل.