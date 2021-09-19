سقط ثلاثة قتلى ونحو 20 جريحاً في سلسلة انفجارات استهدفت سيارات تابعة لطالبان في مدينة جلال آباد عاصمة ولاية ننغرهار شرقي أفغانستان، أمس (السبت). ولم يتضح ما إذا كان هناك مسؤولون من الحركة بين القتلى والجرحى. وبينما لم يعلن أحد مسؤوليته عن الهجمات فإن تنظيم داعش الذي يعتبر من أعداء الحركة الجدد يتخذ من شرق أفغانستان مقراً رئيساً له.وفي كابول، أفاد مسؤولون في الشرطة بأن قنبلة لاصقة انفجرت ما أدى إلى إصابة شخصين. فيما نقلت قناة «طلوع» المحلية عن شهود عيان قولهم: إن الانفجار أتى جراء عبوة ناسفة بدائية الصنع.وبحسب شهود عيان، استهدفت قنبلتان على الأقل سيارات لقوات الأمن التابعة لطالبان، بحسب مصادر متطابقة، فيما يعد أولى الهجمات الدامية منذ تشكيل حكومة طالبان في 7 سبتمبر.