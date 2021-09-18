كشف القيادي في حركة النهضة التونسية زبير الشهودي أن راشد الغنوشي فقد السيطرة على قواعد الحركة على خلفية عدم استجابتها لدعواته بالنزول إلى الشارع منذ إقرار الرئيس قيس سعيّد مجموعة من التدابير الاستثنائية. وأفاد الرئيس السابق لمكتب الغنوشي في تصريح لصحيفة محلية اليوم (السبت) بأن قواعد النهضة لم تعد تستجيب لرئيسها، معتبرا أنها باتت جزءاً من الشارع التونسي الرافض للبرلمان ولترؤس الغنوشي له. واعترف بأن الحركة تعيش حالة عزلة بعد قرارات 25 يوليو الماضي، كاشفا أن كل البيانات الصادرة أخيراً عن النهضة تعبر عن موقف رئيسها لا مؤسساتها.يذكر أن زعيم حركة النهضة كان حل في 23 أغسطس الماضي مكتبها التنفيذي، وقرر إعفاء كل أعضاء المكتب التنفيذي للحركة وإعادة تشكيله بما يستجيب لمقتضيات المرحلة ويحقق النجاعة المطلوبة. واعتبر العديد من قيادات النهضة أن حل المكتب التنفيذي وإعادة تشكيله من جديد لن يحل أزمة الحزب، مع استمرار انفراد شخص واحد بسلطة القرار داخل الحركة وخارجها، في إشارة إلى الغنوشي الذي يحمّله عدد من أعضاء النهضة مسؤولية تراجع شعبية الحزب وتآكل رصيده الانتخابي.