أعلنت وزارة التعليم الأفغانية الجديدة أن المدارس ستفتح أبوابها للذكور اعتبارا من اليوم (السبت) بعد شهر من الإغلاق، وفقا لما أوردته صحيفة «صن» البريطانية. وقال بيان الوزارة: يجب على جميع المعلمين والطلاب الالتحاق بمؤسساتهم التعليمية.وقالت الوزارة إن كل صفوف الطلاب الذكور من السادس إلى الثاني عشر وكل المعلمين الذكور يجب أن يستأنفوا الدراسة في أنحاء أفغانستان بدءاً من اليوم. فيما قال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد إن حكومة طالبان تدرس فتح المدارس للبنات بعد الانتهاء من دراسة التشريعات الخاصة بها. ولا يزال الشارع الأفغاني والمجتمع الدولي ينتظران وعود طالبان بفتح مدارس النساء.وعقب استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان، أفادت الحركة بأنها لن تعمد إلى تطبيق القوانين الصارمة التي تبنتها في التسعينات، التي استثنت الإناث من التعليم والعمل.وأعلنت وزارة التعليم في طالبان السماح للنساء هذه المرة بالالتحاق بالجامعة. لكن الأمر نص على وجوب الفصل بين الجنسين، أو على الأقل تقسيم الفصل بستارة، وإلزام الطالبات بارتداء العباءة والنقاب. واشترط البيان أن يقوم بتعليم الطالبات النساء أو «الرجال كبار السن» ذوو الأخلاق الحميدة، وإنهاء دروس النساء قبل الرجال بخمس دقائق لمنعهم من الاختلاط بالخارج.