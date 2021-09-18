بعد مطالب الأمم المتحدة بضرورة تشكيل حكومة جامعة، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم (السبت)، أن بلاده بدأت حواراً مع حركة طالبان من أجل حكومة أفغانية شاملة تضمن السلام والاستقرار.وكتب خان على حسابه في «تويتر» أن اجتماعات جرت في دوشنبه عاصمة طاجيكستان مع قادة دول جوار أفغانستان، وأنه وبعد مناقشات طويلة مع رئيس طاجيكستان إمام علي رحمان أطلق الحوار.وقال إن المفاوضات تهدف إلى حكومة تضم الطاجيك والهزارة والأوزبك من أجل استقرار أفغانستان الذي اعتبره يصب في صالح استقرار المنطقة.ومدد مجلس الأمن الدولي في قرار صدر بإجماع أعضائه الـ15 لمدة 6 أشهر، حتى 17 مارس 2022، عمل بعثته السياسية في أفغانستان، مشدداً على أهمية تشكيل حكومة جامعة وذات صفة تمثيلية، مطالباً بمشاركة كاملة ومتساوية وذات دلالة للنساء، واحترام حقوق الإنسان وبينها حقوق النساء والأطفال والأقليات.وشددت منظمات غير حكومية بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، على وجوب أن تبقي الأمم المتحدة بعثتها في أفغانستان بهدف الإبلاغ عن أي انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان.