سقط ثلاثة قتلى ونحو 20 جريحاً في سلسلة انفجارات استهدفت سيارات تابعة لطالبان في مدينة جلال أباد عاصمة ولاية ننغرهار شرقي أفغانستان، اليوم (السبت). ولم يتضح ما إذا كان هناك مسؤولون من الحركة بين القتلى والجرحى. وبينما لم يعلن أحد مسؤوليته عن الهجمات فإن تنظيم داعش الذي يعتبر من أعداء الحركة الجدد يتخذ من شرق أفغانستان مقراً رئيساً له.وفي كابل، أفاد مسؤولون في الشرطة بأن قنبلة لاصقة انفجرت ما أدى إلى إصابة شخصين. فيما نقلت قناة «طلوع» المحلية عن شهود عيان قولهم: إن الانفجار أتى جراء عبوة ناسفة بدائية الصنع.وبحسب شهود عيان استهدفت قنبلتان على الأقل سيارات لقوات الأمن التابعة لطالبان، بحسب مصادر متطابقة، في ما يعد أولى الهجمات الدامية منذ تشكيل حكومة طالبان في 7 سبتمبر.وتجيء هذه التفجيرات في وقت تعيش فيه أفغانستان خصوصاً العاصمة كابل أجواء استنفار أمني وتوتر، وسط انتشار لعناصر حركة طالبان. وشهدت كابل في 26 أغسطس هجومين داميين أوقعا عشرات القتلى والجرحى، بينهم 13 جندياً أمريكيا في محيط المطار، وتبناهما تنظيم داعش.