فيما فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على عدد من الأفراد لصلتهم بـ«حزب الله»، تصدرت مليشيا «حزب الله» اللبناني قائمة المنظمات التي تم تجميد أموالها وأصولها بسبب أنشطتها الإرهابية. وكشفت وزارة الخزانة الأمريكية أن إجمالي الأموال والأصول التي تم تجميدها بسبب الأنشطة الإرهابية ورعاية الإرهاب بلغ 203.518 مليون دولار خلال عام 2020.وأفصح تقرير الوزارة الأخير الذي سلم الأسبوع الماضي إلى الكونغرس عن أن تلك الأموال تعود إلى 64 منظمة إرهابية، وقد تم إرسالها إلى مؤسسات خارجية، فحصلت عليها الحكومة الأمريكية من خلال التعاملات المالية والحوالات، مؤكداً أن نشاط تلك المجموعات المالي تحت الرقابة الصارمة في البنوك الدولية.وبحسب التقرير، احتل «حزب الله» أعلى القائمة من حيث المبالغ المجمدة، إذ بلغت أمواله نحو 23 مليون دولار، فيما حل في المرتبة الثانية تنظيم «القاعدة» الإرهابي بمبلغ 3 ملايين و800 ألف دولار. وجاء الحرس الثوري الإيراني في المرتبة الثالثة بمبلغ يزيد على مليون و49 ألف دولار. وتضمنت القائمة حركة حماس التي بلغ مجموع أرصدتها المجمدة نحو مليون دولار، وجماعات أخرى مثل «بوكو حرام»، والشباب الصومالي، وغيرهما.وفي ما يتعلق بالدول الراعية للإرهاب، تصدرت إيران وكوريا الشمالية وسورية، وبلغ إجمالي الأموال والأصول المجمدة 140 مليون دولار خلال عام 2020، أما عام 2019 فبلغت تلك الأموال 187 مليون دولار.