أطاحت عمليات الإجلاء في أفغانستان بوزيرتي الخارجية سيغريد كاغ والدفاع أنك بايلفلد في هولندا. وقالت بايلفلد في خطاب استقالتها اليوم (الجمعة): «أبلغتُ حزبي ورئيس الوزراء بأنني سأطلب من الملك قبول استقالتي»، غداة مذكرة قدّمها نواب تنتقد الحكومة لفشلها في إجلاء بعض الأفغان ولعدم استباقها مؤشرات السيطرة السريعة لطالبان على الحكم. وأفادت بأنها لا تريد «عرقلة العمل المهم» الذي يقوم به زملاؤها، إذ لا يزالون يحاولون إجلاء أشخاص من أفغانستان.وكانت وزيرة الخارجية الهولندية سيغريد كاغ، قدمت استقالتها (الخميس) بعدما تعرّضت لانتقادات من جانب البرلمان لعجز الحكومة عن إجلاء بعض الأفغان وعدم ملاحظة مؤشرات السيطرة الوشيكة لطالبان على البلاد.والوزيرتان الهولنديتان هما أول مسؤولين غربيين يقدمان استقالتيهما ويتحملان مسؤولية الفوضى التي عمّت أفغانستان بين سيطرة طالبان على كابول في 15 أغسطس وانسحاب القوات الأمريكية أواخر أغسطس.إلا أن تأثير استقالتيهما على النظام السياسي الهولندي يُفترض أن يكون محدوداً، إذ إن البلاد لا تزال تنتظر تشكيل حكومة جديدة بعد ستة أشهر من الانتخابات التشريعية التي أُجريت في 17 مارس الماضي.