خفص اتفاق أمريكي - عراقي الوحدات القتالية والقدرات الأمريكية بقاعدتي عين الأسد وأربيل. والاجتماع الذي ضم قيادات عسكرية من الجانبين العراقي والأمريكي وعقد، أمس (الخميس)، خطوة على طريق استكمال تطبيق مخرجات الاتفاقية الاستراتيجية بين البلدين.وقالت قيادة العمليات المشتركة بالعراق، في بيان، إن اجتماعاً عقد في بغداد، بين اللجنة الفنية العسكرية العراقية برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبدالأمير الشمري، ونظيره الأمريكي قائد قوات عمليات العزم الصلب في العراق اللواء جون برينان.وأضاف: إن الاجتماع جاء «في إطار المحادثات الأمنية الفنية التي تم الاتفاق عليها بالحوار الاستراتيجي العراقي الأمريكي وخطة الانتقال إلى دور غير قتالي لقوات التحالف الدولي العاملة في العراق، بموجب مخرجات الاجتماع المنعقد في 22 يوليو الماضي».ولفت إلى أن الطرفين اتفقا على تقليص الوحدات القتالية والقدرات الأمريكية من القواعد العسكرية في عين الأسد وأربيل، على أن يكتمل بحلول نهاية شهر سبتمبر الجاري.وذكر أنه تم تخفيض مستوى قيادة التحالف الدولي من مقر بقيادة ضابط برتبة فريق إلى مقر أصغر بقيادة ضابط برتبة لواء، لأغراض الإدارة والدعم والتجهيز وتبادل المعلومات الاستخبارية والمشورة. وأوضح أن الجانبين جددا التأكيد على أن وجود القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي بدعوة من العراق، ويعتمد على توفير الحماية من الحكومة العراقية وفقاً للقوانين والأعراف الدولية وبما يتوافق مع السيادة العراقية. واتفق الطرفان على عقد جلسات منتظمة لاستكمال مناقشة الخطوات المتبقية لتأمين الانتقال إلى دور غير قتالي لقوات التحالف الدولي بحلول الوقت المحدد لها نهاية العام الحالي.