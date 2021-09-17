نشرت مجلة تايم الأمريكية قائمة بأكثر من 100 شخصية مؤثرة في العالم لهذا العام 2021. وظهر من بين الأسماء القيادي في حركة طالبان نائب رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال التي شكلتها طالبان أخيراً الملا عبدالغني برادار. ووصفت المجلة برادار بأنه شخص هادئ وغامض ينتمي لفصيل معتدل في طالبان، مؤكدة أنه الشخص الذي سيتم تسليط الضوء عليه لكسب الدعم الغربي والمساعدات المالية التي تمس الحاجة إليها.ويعتبر برادار هو أحد مؤسسي الحركة في ١٩٩٤ والقائد العسكري الذي يتمتع بشخصية قوية ونفوذ واسع داخل الحركة، متوقعة أن تدفع به الحركة إلى دائرة الضوء لكسب الدعم الغربي والمساعدات التي تحتاجها خصوصاً أن الاتفاق الذي قضى بانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان جاء وفقاً لشروطه.وتساءلت المجلة هل يستطيع برادار الذي أقنع الأمريكيين بالخروج من أفغانستان التأثير في حركته بفكره المعتدل إلى حد ما