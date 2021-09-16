عينت الحكومة البريطانية أمس (الأربعاء) ناظم الزهاوي وزيراً في للتعليم خلفاً للوزير السابق جافين وليامسون. حسب ما اوردته وكالة بي بي سي البريطانية.

الزهاوي الذي ترك منصبه السابق كوزير مسؤول عن إطلاق لقاحات كوفيد 19، سياسي بريطاني من أصول عراقية تم انتخابه عضواً في البرلمان البريطاني عام 2010.

ناظم من مواليد العراق عام 1967 انتقلت عائلته إلى المملكة المتحدة في عام 1976 عندما كان في التاسعة من عمره، وترعرع في منطقة «إيست سوسيكس» جنوب لندن وتلقى تعليمه المدرسي في مدارس «كينغز كولدج» في ويمبلدون ثم تخرج من «جامعة لندن» حاملاً شهادة في الهندسة الكيميائية.

ونقلت البي بي سي عن الزهاوي قوله إن التعليم يعد جزءًا مهمًا من جدول الاعمال الخاص بالتسوية، مشيراً إلى أن الطلاب في بريطانيا مروا بأوقات عصيبة خلال فترة الوباء.

وقال إنه سيستمع إلى الطلاب وأسرهم، وسيسعى إلى تسريع العمل لإعادة البناء بشكل أفضل وأكثر عدلاً.