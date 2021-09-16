في استمرار للجرائم الحوثية في محافظة الحديدة، قتل طفل ودمرت منازل عدة اليوم (الخميس) في قصف حوثي استهدف حي «دخنان» شرق مديرية الدريهمي الواقعة بمدينة الحديدة.

وقال مصدر طبي لـ«عكاظ» إن القصف المدفعي الحوثي أسفر عن مقتل الطفل علوي كشح (18 عاما)، وتضرر عدد من المنازل في الحي، مبينا أن المليشيا تواصل هجماتها على مديرية الدريهمي إذ أصيب طفل آخر الليلة الماضية.

وكان طفل قد أصيب اليوم في مديرية الخوخة جنوب الحديدة جراء انفجار لغم أرضي زرعته المليشيا في شرق منطقة القطابا قبل فرارها، ووفقاً لمصدر عسكري فإن الألغام الحوثية مزروعة بصورة عشوائية في المنطقة.

وشهدت الأطراف الشرقية لمدينة الحديدة طوال الساعات الماضية اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين القوات المشتركة وعناصر حوثية حاولت التسلل إلى المزارع والأحياء لزراعة الألغام واستهداف المدنيين.

وذكرت مصادر عسكرية أن جيوب المليشيات أطلقت النار على المزارعين في مزارعهم بمنطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه، واستهدفت المسافرين في الطرقات المؤدية إلى المنطقة بالأسلحة القناصة والمتوسطة.

من جهة أخرى، تشهد محافظة البيضاء معارك عنيفة بين الجيش الوطني والمليشيا الحوثية، إذ أكدت مصادر عسكرية مقتل أكثر من 30 حوثيا في تلك المعارك، كما دمرت مقاتلات التحالف العربي تعزيزات وآليات.

وذكر شهود عيان أن حريقا هائلا اندلع في إحدى ثكنات المليشيا (نقطة جمارك حوثية) في مثلث يقعان بمديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء.