أعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات اليوم (الخميس) توثيق 64306 انتهاكات حوثية خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 1 يونيو 2021، تنوعت بين القتل والخطف والتعذيب والتفجير للمنازل والمنشآت وزرع الألغام.

وأفادت الشبكة في بيان صحفي بأن فريقها وثق مقتل 7316 مدنيا بينهم 523 امرأة، و357 طفلاً، وتصدرت محافظة تعز المرتبة الأولى بمعدل 1509 قتلى، تليها محافظة الحديدة بواقع 1206 قتلى، ثم مأرب بعدد 1173 قتيلا، إضافة إلى لحج بـ819 قتيلا.

ورصدت الشبكة 646 قتيلا نتيجة الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية بينهم 123 طفلاً، و157 امرأة، متهمة المليشيا الحوثية بالوقوف وراء اختطاف 12636 مدنياً في 20 محافظة.

وأشارت الشبكة إلى أن فريقها وثق 619 جريمة تعذيب حوثية، إضافة إلى وضع 21 مختطفاً دروعاً بشرية، وتمت تصفية 48 مختطفاً داخل السجون، كما توفي 41 مختطفا في السجن بسبب الإهمال، و23 مختطفا ماتوا بسبب النوبات القلبية داخل السجن التي دائماً ما يكون سببها التعذيب.