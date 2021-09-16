أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب اليمنية أمس (الأربعاء) ضبط خلية إرهابية بحوزتها عبوات متفجرة وخرائط وإحداثيات، لزعزعة الأمن والاستقرار والسكينة العامة في المحافظة.

وأوضح قائد فرع قوات الأمن الخاصة بالمحافظة العميد الركن سليم السياغي أن التحقيقات الأولية مع العناصر المضبوطة كشفت أن هذه الخلية الإرهابية تدار من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، وأسند إليها القيام بتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف تجمعات لمدنيين وقيادات أمنية وعسكرية، لافتا إلى أن المليشيا لجأت لتجنيد خلايا إرهابية بعد فشلها في تحقيق أي تقدم ميداني في جبهات القتال على أطراف محافظة مأرب وتكبيدها خسائر بشرية ومادية فادحة.

وقال العميد السياغي في تصريحات صحفية إن عملية الضبط للخلية الإرهابية تمت بعد رصد دقيق ومتابعة من قبل الأجهزة الأمنية لعناصر الخلية الإرهابية حتى تكشفت كافة خيوطها، ليتم ضبطها قبل أن تتمكن من تنفيذ مخططاتها الإرهابية في المحافظة التي تكتظ بالنازحين من مختلف المحافظات.

واتهم السياغي مليشيا الحوثي بتجنيد وتدريب وإرسال الخلايا الإرهابية إلى محافظة مأرب لاستهداف المدنيين الأبرياء بشكل ممنهج.